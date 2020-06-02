В Україні прогнозують рекордний урожай кукурудзи

Новини України:В Укргідрометцентрі вважають, що валовий збір зернових в 2020 році на рівні 68 млн тонн буде можливий за рахунок рекордного врожаю кукурудзи.

Дощі, які пройшли на території України в травні, сформували умови для рекордного врожаю кукурудзи, за рахунок якого валовий збір зернових в 2020 році може досягти 68 млн тонн.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Дощі забезпечили гарне зволоження ґрунту під пізніми культурами – для кукурудзи, соняшника та сої зараз сформувалися "райські умови". Поки що не вистачає тепла, але потепління прийде в Україну через 3-4 дні", - сказала вона.

На думку Адаменко, українські аграрії зможуть зібрати 68 млн тонн врожаю в цьому році, якщо на території країни збережуться сприятливі умови для росту і рекордного врожаю кукурудзи.

"Щоб зібрати 68 млн тонн врожаю зернових, потрібен рекорд по кукурудзі. По пшениці в цьому році точно не буде рекорду – через посуху в березні-квітні постраждали посіви в Одеській, Херсонській та інших південних областях, де пшеничні поля найбільші в Україні", - сказала вона.

Експерт підкреслила, що, хоча дощі забезпечили зволоження 80% посівних площ країни, на півдні опади були не такими великими, а в деяких районах зберігся ґрунтова посуха.

За словами Адаменко, зволоження ґрунту під ранніми зерновими культурами покращилося, але не досягло оптимального рівня. В Одеській, Херсонській та інших південних областях урожай пшениці очікується на рівні нижче середнього.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що реалістичний прогноз щодо врожаю зернових в Україні на 2020 рік передбачає валовий збір на рівні 65-68 млн тонн.

Урожай зернових в Україні у 2019 році становив рекордні 75 млн тонн, з них кукурудзи – 35,8 млн тонн, пшениці – 28,3 млн тонн.