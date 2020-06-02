Грозові дощі та до +22°: прогноз погоди на сьогодні

Новини України:Про це УНН повідомляє з посилання на дані Укргідрометцентру.

По Україні сьогодні очікуються дощі, місцями з грозами, можливі сильні пориви вітру, на високогір'ї Карпат - заморозки. Повітря вдень прогріється максимально до 22 градусів тепла.

"2 червня в Україні у північних та західних, вдень і в східних областях часом дощі, місцями з грозами, на решті території без істотних опадів", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на сході країни та узбережжі морів до 12°; вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 10-15°, на решті території 15-20°, у східній частині до 22°.

На високогір'ї Карпат дощ подекуди з мокрим снігом; вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 4-6° тепла.

На Київщині подекуди накрапатиме невеличкий дощик; вдень також, із перенасичених вологою хмар, час від часу дощитиме. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, помірний. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на червень.