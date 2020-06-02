Скачать
Вівторок, 02.06.2020
В Україні підтвердили 24 340 випадків COVID-19, за добу - 328
В Україні підтвердили 24 340 випадків COVID-19, за добу - 328
У Криму російські силовики проводять обшуки в будинку кримських татар
У Криму російські силовики проводять обшуки в будинку кримських татар
Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда
Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда
Аlyona Аlyona в новому кліпі "Пам'ятаю" виступила з глибоким посланням про дитинство
Аlyona Аlyona в новому кліпі "Пам'ятаю" виступила з глибоким посланням про дитинство

В Україні налагодили масштабне виробництво підпільних сигарет для контрабанди в ЄС

В Україні налагодили масштабне виробництво підпільних сигарет для контрабанди в ЄС
12:10 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

Служба безпеки України викрила діяльність угруповання, яке виготовляло великі партії сигарет і контрабандою відправляла їх до ЄС. Щодня зловмисники виготовляли до 15 тис. пачок, під час обшуків було виявлено понад 1,5 млн пачок сигарет та майже 15 тонн тютюну. 

"СБУ припинила діяльність угруповання, яке нелегально виготовляло та переправляло контрабандою великі партії цигарок до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно.

"Щодня зловмисники виготовляли до 15 тисяч пачок цигарок. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування в Європу. Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 ККУ, тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у гаражних приміщеннях у селі Гатище Вовчанського району Харківської області під час обшуку правоохоронці виявили понад 30 тисяч пачок сигарет російського виробництва.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

СБУ, Контрабанда, ЄС, Виробництво, Цигарки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
02 "Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
03 Кулеба: Не можна зациклюватися виключно на Будапештському меморандумі
04 Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда
05 Резніков: Війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутатська група &quot;За майбутнє&quot; змінила назву
Депутатська група "За майбутнє" змінила назву
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
В Україні прогнозують рекордний урожай кукурудзи
В Україні прогнозують рекордний урожай кукурудзи
До Землі наближається &quot;потенційно небезпечний астероїд&quot;
До Землі наближається "потенційно небезпечний астероїд"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся