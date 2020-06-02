В Україні налагодили масштабне виробництво підпільних сигарет для контрабанди в ЄС

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

Служба безпеки України викрила діяльність угруповання, яке виготовляло великі партії сигарет і контрабандою відправляла їх до ЄС. Щодня зловмисники виготовляли до 15 тис. пачок, під час обшуків було виявлено понад 1,5 млн пачок сигарет та майже 15 тонн тютюну.

"СБУ припинила діяльність угруповання, яке нелегально виготовляло та переправляло контрабандою великі партії цигарок до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно.

"Щодня зловмисники виготовляли до 15 тисяч пачок цигарок. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування в Європу. Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 ККУ, тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у гаражних приміщеннях у селі Гатище Вовчанського району Харківської області під час обшуку правоохоронці виявили понад 30 тисяч пачок сигарет російського виробництва.