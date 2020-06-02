Громадський транспорт Києва з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток

Столичний громадський транспорт з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток: оплатити за проїзд можна через ряд мобільних та банківських додатків.
"Із 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
• KyivSmartCard;
• карткою метро (до 31 березня 2021 року);
• безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро);
• мобільних додатків:1 - Google Pay;2 - Apple Pay;3 - KyivSmartСard;
• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
Нагадаємо, 25 травня у столиці відновив роботу метрополітен. Днями раніше у звичайному режимі запрацював громадський транспорт.