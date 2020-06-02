Скачать
Вівторок, 02.06.2020
Зеленський: Україні вдалося непогано пройти першу хвилю пандемії
Зеленський: Україні вдалося непогано пройти першу хвилю пандемії
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)

Громадський транспорт Києва з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток

Громадський транспорт Києва з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток
12:37 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це інформує пресслужба київського метрополітену, передає УНН.

Столичний громадський транспорт з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток: оплатити за проїзд можна через ряд мобільних та банківських додатків. 

"Із 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

• KyivSmartCard;

• карткою метро (до 31 березня 2021 року);

• безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро);

• мобільних додатків:1 - Google Pay;2 - Apple Pay;3 - KyivSmartСard;

• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Нагадаємо, 25 травня у столиці відновив роботу метрополітен. Днями раніше у звичайному режимі запрацював громадський транспорт. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Київ, Громадський транспорт, Електронний квиток.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
02 "Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
03 Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда
04 Кулеба: Не можна зациклюватися виключно на Будапештському меморандумі
05 Резніков: Війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутатська група &quot;За майбутнє&quot; змінила назву
Депутатська група "За майбутнє" змінила назву
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся