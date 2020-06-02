Громадський транспорт Києва з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток

Новини України:Про це інформує пресслужба київського метрополітену, передає УНН.

Столичний громадський транспорт з 1 липня остаточно переходить на електронний квиток: оплатити за проїзд можна через ряд мобільних та банківських додатків.

"Із 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

• KyivSmartCard;

• карткою метро (до 31 березня 2021 року);

• безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро);

• мобільних додатків:1 - Google Pay;2 - Apple Pay;3 - KyivSmartСard;

• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Нагадаємо, 25 травня у столиці відновив роботу метрополітен. Днями раніше у звичайному режимі запрацював громадський транспорт.