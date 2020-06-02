Скачать
Вівторок, 02.06.2020
Зеленський: Україні вдалося непогано пройти першу хвилю пандемії
Зеленський: Україні вдалося непогано пройти першу хвилю пандемії
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)

В окупованій Горлівці бойовик зґвалтував і жорстоко вбив дівчину

В окупованій Горлівці бойовик зґвалтував і жорстоко вбив дівчину
12:38 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Злочинець досі не затриманий.

1 червня на території окупованої Горлівки озброєний бойовик "3 ОМСБр" зґвалтував дівчину, після чого вбив її.

Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

За його словами, бойовик 1 червня випадково зустрів дівчину на вулиці, після чого почав чіплятися до неї. Коли жертва почала тікати, він наздогнав її біля гаражів, повалив на землю і зґвалтував.

Після цього злочинець жорстоко вбив жертву та втік з місця злочину.

Окупанти розпочали пошуки злочинця, але станом на ранок 2 червня його так і не вдалося знайти.

Раніше в Кривому Розі інтернет-знайомство для 20-річної дівчини закінчилося зґвалтуванням і пограбуванням.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Горловка, ДНР, Дівчина, Бойовик, Згвалтував, Вбив.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
02 "Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
03 Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда
04 Кулеба: Не можна зациклюватися виключно на Будапештському меморандумі
05 Резніков: Війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутатська група &quot;За майбутнє&quot; змінила назву
Депутатська група "За майбутнє" змінила назву
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся