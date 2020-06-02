В окупованій Горлівці бойовик зґвалтував і жорстоко вбив дівчину

1 червня на території окупованої Горлівки озброєний бойовик "3 ОМСБр" зґвалтував дівчину, після чого вбив її.
Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.
За його словами, бойовик 1 червня випадково зустрів дівчину на вулиці, після чого почав чіплятися до неї. Коли жертва почала тікати, він наздогнав її біля гаражів, повалив на землю і зґвалтував.
Після цього злочинець жорстоко вбив жертву та втік з місця злочину.
Окупанти розпочали пошуки злочинця, але станом на ранок 2 червня його так і не вдалося знайти.
Раніше в Кривому Розі інтернет-знайомство для 20-річної дівчини закінчилося зґвалтуванням і пограбуванням.