В окупованій Горлівці бойовик зґвалтував і жорстоко вбив дівчину

Новини України:Злочинець досі не затриманий.

1 червня на території окупованої Горлівки озброєний бойовик "3 ОМСБр" зґвалтував дівчину, після чого вбив її.

Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

За його словами, бойовик 1 червня випадково зустрів дівчину на вулиці, після чого почав чіплятися до неї. Коли жертва почала тікати, він наздогнав її біля гаражів, повалив на землю і зґвалтував.

Після цього злочинець жорстоко вбив жертву та втік з місця злочину.

Окупанти розпочали пошуки злочинця, але станом на ранок 2 червня його так і не вдалося знайти.

Раніше в Кривому Розі інтернет-знайомство для 20-річної дівчини закінчилося зґвалтуванням і пограбуванням.