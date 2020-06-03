ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу Старогнатівки ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 152-го калібру та 82 мм міномети.

“Неподалік Павлополя російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню: зранку з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з настанням темряви, окрім цього, ще застосував некеровані ракетні снаряди та стрілецьку зброю. Біля Богданівки противник задіяв 82 мм міномети, а поруч з Мар’їнкою — снайперську зброю. Українських захисників Водяного ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Після чого загарбники припинили свою активність.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по оборонцях Майорська, Новозванівки та Хутора Вільного збройні формування РФ вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися — вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність.

За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою" , - резюмували у штабі.

Нагадаємо, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували збільшення числа вибухів в Донецькій області.