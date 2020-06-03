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Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів

Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
12:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Депутата Запорізької міської ради викрили на хабарі у 12 тис. доларів, який, за даними правоохоронців, обіцяв за ці гроші виділити земельну ділянку у місті. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

“За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим викрито на отриманні неправомірної вигоди у сумі 12 тис. доларів депутата Запорізької міської ради — одного з керівників постійної комісії з питань власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (ч. 3 ст. 368 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що депутат вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вирішення питання щодо виділення у власність земельної ділянки на території Запоріжжя, а також за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

“2 червня 2020 року депутата затримано під час одержання чергової частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 243 тис. грн, що еквівалентно 9 тис. доларів. Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці затримали двох шахраїв, які намагалися отримати хабар за обрання певних людей на високі посади. Вони вимагали 1 млн доларів за посаду губернатора Харківщини та 100 тис. доларів за посаду голови ДПС в області.

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Депутат, Хабар, Запорізької міськради, Затримали.
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