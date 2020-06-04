Завтра в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі

У п'ятницю, 5 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.
Погода в Україні. На сході практично без опадів. температура вночі до +12°, вдень до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +14°, вдень до +25°.
На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +14°, вдень до +27°.
У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до +14°, вдень до +22°. В центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +13°, вдень до +26°.
За народним прогнозом, 5 червня - Леонтія. У цей день закінчують посадку огірків.