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П'ятниця, 05.06.2020
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Ранок у Києві почався із заторів

Ранок у Києві почався із заторів
08:24 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Новини України:Станом на 8:10 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Жилянська, бульвар Тараса Шевченка, проспект Любомира Гузара, проспект Академіка Палладіна, Велика окружна дорога, проспект Академіка Глушкова та Набережне шосе.

Також ускладнено рух на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Борщагівській, вулиці Набережно-Хрещатицькій та вулиці Олени Теліги.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Романа Шухевича і вулиця Оноре де Бальзака.

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Ускладнено рух на Південному, Дарницькому, Русанівському та Північному мостах, а також мосту Патона.

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Транспорт, Авто, Київ, Затори.
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