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Метро Києва обмежить вхід на кількох станціях

Метро Києва обмежить вхід на кількох станціях
13:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Пасажиропотік у столичному метро вже становить майже 800 тисяч пасажирів на день.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро, він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті збільшується", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що на сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену.

"Це станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова" та "Почайна". Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями", - сказав мер.

За словами Кличка, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції.

"Хочу підкреслити, не закривають, а обмежують, коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід", - зазначив він.

Він зауважив, що щодня у столиці збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом, як наземним, так і метро. Якщо в перші дні після відновлення роботи наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб.

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За його словами, щодня на маршрути виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв КП "Київпастранс". Також працюють і приватні перевізники.

Як повідомлялося, відповідно до рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, наземний громадський транспорт столиці відновлює свою роботу із 12:00 23 травня, метрополітен – із 25 травня.

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Метро, Карантин, Київ, Пасажири.
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