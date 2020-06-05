Протести у Києві: під Кабміном відставки Авакова вимагають правозахисні організації

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П'ятниця, 05.06.2020
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15:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Участь у заході беруть близько 200 осіб.

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів проходить мітинг «Проти поліцейського свавілля в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 200 осіб. Вони тримають плакати з гаслами: «Більше ментів — менше порядку», «Забагато мусору», «Авакова у відставку! Зло має бути покарано!». Організаторами мітингу є Центр громадянських свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини та Київпрайд.

На сторінці заходу у Facebook зазначається, що учасники акції мають три вимоги до уряду. Перша — відновити зупинену реформу органів внутрішніх справ для побудови поліції, як сервісної служби, пріоритетним напрямком якої є служіння потребам окремих громадян, суспільним групам та суспільству в цілому. Друга — забезпечити ефективне розслідування нападів та інших форм переслідування громадських активістів, журналістів, а також представників дискримінованих груп, зокрема, ЛГБТІ-спільноти, ромів тощо.

Третя вимога — запровадити практику обов’язкового розгляду та врахування у роботі висновків та рекомендацій, які були зроблені в ході громадського контролю над поліцією.

Мітинг проходить спокійно, порядок забезпечують працівники правоохоронних органів.

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Все по темі:

Митинг, Кабмин, Акція протесту, Проти поліцейського свавілля в Україні.
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