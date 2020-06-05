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Від "Слуги народу" в мери Києва можуть висунути жінку

Від "Слуги народу" в мери Києва можуть висунути жінку
15:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це він розповів журналістам біля ВР, передає кореспондент УНН.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натякнув, що серед висуванців в мери Києва може бути жінка. Однак про це стане відомо пізніше.

"Жінка повинна очолити столицю рано чи пізно, бо не було жодного разу за історію України жінки мера Києва… Трошки інтриги, це може бути жінка. Може бути сюрприз, який поки не хочемо афішувати, оскільки немає механізму праймеріз. Як тільки кандидат оголошує себе – одразу тони бруду. Краще зробити це пізніше", - розповів Арахамія.

Він також пояснив борди нардепа Миколи Тищенка, що вже висять по Києву

"Тищенко рекламує штаб "Слуги народу", як голова штабу", - зазначив парламентар, додавши, що це може мати подвійний сенс, проте не заборонено.

Нагадаємо, що в "Слузі народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Як повідомляв УНН, в Україні не будуть змінювати дату проведення місцевих виборів. Вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.

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Слуга народу, Жінка, Арахамія, Мер Києва.
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