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У центрі Львова осквернили пам’ятник Каменяреві

У центрі Львова осквернили пам’ятник Каменяреві
22:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Вандали у Львові осквернили пам'ятник відомому українському письменнику Івану Франку.

Як пише видання, це другий напад вандалів на пам'ятник за останні два дні.

"Лише вчора ми відчистили пам’ятник Іванові Франкові, як сьогодні знову його пообписували", - розповіли в ЛКП "Зелений Львів".

Комунальне підприємство найняло спеціалізовану клінінгову компанію, яка відчистила всю стелу, а вже наступного дня були виявлені нові потворні написи.

"На жаль, камер відеоспостереження на цій локації немає", - йдеться у повідомленні.

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Памятник, Иван Франко, Львів, Каменярі, Осквернили.
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