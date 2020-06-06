Скачать
Субота, 06.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби
Президент Бразилії: США вийшли з ВООЗ, і ми теж розглядаємо цей варіант
Президент Бразилії: США вийшли з ВООЗ, і ми теж розглядаємо цей варіант
Бундесліга оштрафувала двох гравців Боруссії за стрижку з порушенням правил безпеки
Бундесліга оштрафувала двох гравців Боруссії за стрижку з порушенням правил безпеки
День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах

Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°

Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°
09:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні у суботу, 6 червня, дощі очікуються лише у західних і північних областях, температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях невеликі, вночі в Карпатах та на Закарпатті помірні дощі, подекуди грози, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 20-25°. На решті території країни без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 6 червня опади не прогнозуються, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°. На Київщині без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом, 7-8 червня у західних областях хмарна погода з проясненнями; короткочасні дощі, грози, при грозах місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише на Житомирщині 7 червня місцями невеликий дощ; температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, у східних, південних та центральних областях місцями 30-32°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

У столичному регіоні 7-8 червня опади не прогнозуються. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Синоптики прогнозують 9-10 червня у західній, вдень і в північно-східній частині країни, 10 червня і у північних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-19°, вдень у західних областях 22-28°, на решті території 26-32°.

На Київщині 9- 10 червня без опадів, лише вдень у вівторок короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні без опадів, лише в західних, 11-12 червня місцями і у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози.

11-13 червня жарка погода: вночі 14-20°, вдень 26-32°, у південних та східних областях місцями до 35°; 14-15 червня температура дещо знизиться.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Синоптики, Червень, Регіони, Спека, Літо.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У віденській галереї Альбертіна з'явився аудіогід українською мовою
02 У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати
03 Зеленський виступив за легалізацію приватних армій в Україні
04 "Горизонтальний" концерт Green Grey: музиканти виступлять в Києві
05 Барселона має намір продовжити контракт з Мессі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°
Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°
ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені
ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені
Голова Нацполіції: в Україну заїжджає до 10% &quot;злодіїв у законі&quot; зі всього світу
Голова Нацполіції: в Україну заїжджає до 10% "злодіїв у законі" зі всього світу
Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці
Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся