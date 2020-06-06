Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°

Новини України:В Україні у суботу, 6 червня, дощі очікуються лише у західних і північних областях, температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях невеликі, вночі в Карпатах та на Закарпатті помірні дощі, подекуди грози, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 20-25°. На решті території країни без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 6 червня опади не прогнозуються, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°. На Київщині без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом, 7-8 червня у західних областях хмарна погода з проясненнями; короткочасні дощі, грози, при грозах місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише на Житомирщині 7 червня місцями невеликий дощ; температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, у східних, південних та центральних областях місцями 30-32°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

У столичному регіоні 7-8 червня опади не прогнозуються. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Синоптики прогнозують 9-10 червня у західній, вдень і в північно-східній частині країни, 10 червня і у північних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-19°, вдень у західних областях 22-28°, на решті території 26-32°.

На Київщині 9- 10 червня без опадів, лише вдень у вівторок короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні без опадів, лише в західних, 11-12 червня місцями і у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози.

11-13 червня жарка погода: вночі 14-20°, вдень 26-32°, у південних та східних областях місцями до 35°; 14-15 червня температура дещо знизиться.