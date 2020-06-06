ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” проти оборонців Авдіївки ворог задіяв 82 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Українських захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
“Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення”, — повідомили у штабі.
“Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися — вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність”, — повідомили військовослужбовці.
За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.
“Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо, віцепрем’єр міністр України з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів про адаптивний режим відкриття КПВВ.