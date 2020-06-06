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ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені

ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені
09:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” проти оборонців Авдіївки ворог задіяв 82 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українських захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення”, — повідомили у штабі.

“Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися — вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність”, — повідомили військовослужбовці.

За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.

“Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо, віцепрем’єр міністр України з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів про адаптивний режим відкриття КПВВ.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
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