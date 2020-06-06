В МОЗ назвали регіони, які не готові до наступного етапу послаблення карантину

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Місто Київ та ще 6 областей не відповідають визначеним критеріям та не можуть перейти на наступний етап послаблення протиепідемічних заходів.

Так, за даними МОЗ, перейти на наступний етап послаблення обмежень не готові місто Київ, Волинська, Донецька, Житомирська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

З них: у Києві, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях на поточну дату недостатній рівень інцидентності, тобто кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, що для послаблення карантину має становити менше 12.

У Донецькій області недостатній рівень охоплення тестуванням, який в ідеалі має бути не нижче за рівень інцидентності. Тобто, середня кількість тестувань методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.