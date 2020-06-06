Окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Опитного та Мар’їнки, поранено двох українських військових

Новини України:Підрозділи Збройних сил України дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Окупанти на Донбасі обстріляли позиції Об’єднаних сил, біля Опитного та Мар’їнки поранено двох українських військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Наголошується, що сьогодні російсько-окупаційні війська, вкотре порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил.

"Так, біля населено пункту Опитне противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення. Також неподалік Мар’їнки було поранено ще одного українського героя. Противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцям було оперативно надано першу медичну допомогу, їх евакуювали до лікувальних закладів.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.