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В Україні планують оновити 1385 мостів

В Україні планують оновити 1385 мостів
14:15 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Безпека та надійність є ключовими пріоритетами в добудові мосту в Запоріжжі та реалізації інших важливих проєктів дорожньої інфраструктури в рамках Національної програми відновлення мостів та Великого будівництва.

На цьому наголосив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої поїздки в Запорізьку область, повідомляє Урядовий портал.

“Запорізький міст – ключовий проєкт національної програми “Велике будівництво”. Вперше за дуже довгий час навколо питання розвитку дорожньої інфраструктури об’єднались Президент, Уряд, депутати та місцева влада. Ми маємо надійного підрядника з досвідом втілення великих інфраструктурних об’єктів по всьому світу. А також чітку стратегію фінансування об’єкту, що дозволить нарешті завершити будівництво і ввести в експлуатацію цей об’єкт”, - зазначив Криклій, оглянувши хід будівництва мосту.

Він додав, що Національна програма відновлення мостів, анонсована нещодавно Президентом, буде розрахована на 5 років. Загальний бюджет програми складає 28,7 млрд грн, який не включає 73 штучні споруди, що вже втілюються в рамках Великого будівництва, та позакласові мости (наприклад, міст у Запоріжжі).

У перший рік роботи програми планується оновити понад 100 мостів та шляхопроводів. Всього наразі в пріоритеті 1385 мостів, триває обстеження інших інфраструктурних споруд. “Для реалізації цієї програми вкрай важливо залучити якомога більше українських компаній та виробників. Це сигнал для ринку, адже 90% всього процесу мостобудування здатні забезпечити наші підприємства”, - додав Криклій.

Як повідомлялося, на добудову мосту в Запоріжжі виділено фінансування у розмірі 2,76 млрд грн. Загалом у 2020 році на відновлення автошляхів у Запорізькій області передбачено 5 млрд 840 млн грн.

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