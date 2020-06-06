Новини України:Про це УНН повідомили в “Київзеленбуд” у відповідь на запит.

У 2020 році у столиці планують висадити понад 7 тис. квітів, близько 2 тис. вже висаджено.

“Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів м.Києва, які входять до складу КО „Київзеленбуд“, у 2020 році на балансових територіях планується висадити 7 231 тис. квітів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається що на даний час на балансових територіях столичних районів висаджено близько 2 000 квітів, роботи по висаджуванню тривають.

Нагадаємо, у київському парку “Перемога” відкрили виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману “Аліса в країні див”. Для створення якої використали понад 50 тисяч квітів.