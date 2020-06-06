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У столиці планують висадити понад 7 тис. квітів

У столиці планують висадити понад 7 тис. квітів
16:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це УНН повідомили в “Київзеленбуд” у відповідь на запит.

У 2020 році у столиці планують висадити понад 7 тис. квітів, близько 2 тис. вже висаджено. 

“Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів м.Києва, які входять до складу КО „Київзеленбуд“, у 2020 році на балансових територіях планується висадити 7 231 тис. квітів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається що на даний час на балансових територіях столичних районів висаджено близько 2 000 квітів, роботи по висаджуванню тривають.

Нагадаємо, у київському парку “Перемога” відкрили виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману “Аліса в країні див”. Для створення якої використали понад 50 тисяч квітів.

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Все по темі:

Парки, КМДА, Київ, Квіти, Столиця, Озеленення, Висадять, Київзеленбуд.
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