В Україні сьогодні очікується спекотна погода, подекуди невеликі дощі

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

У західних областях сьогодні і завтра очікуються короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

На решті території без опадів, лише у північних областях окремі невеликі дощі; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, у понеділок та вівторок на півдні, сході та Дніпропетровщині до 33°.

На Київщині і в Києві сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 14-17°, вдень 26-29°.

Нагадаємо, синоптики попередили про можливі паводки на Закарпатті і Київщині.