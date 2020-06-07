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Бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранені
09:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

6 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів з боку загарбників чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а один – бойове травмування. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Опитного та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад тридцять мін калібру 120 мм.

Біля Богданівки ворог задіяв протитанкові ракетні комплекси, а поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У вечірній час агресор застосував міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети по наших опорних пунктах неподалік Гнутового.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по українських позиціях поблизу Оріхового та тричі біля Луганського збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Південного агресор двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а один – бойове травмування.

За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта.

Від початку поточної доби, 7 червня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік Луганського.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, на всіх ділянках розведення зберігається режим тиші.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
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