Літо прийшло: сьогодні прогріє до +32°

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Понеділок, 08.06.2020
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08:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Дощі у понеділок очікуються лише у західних областях, температура вдень 27-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 11-16°, вдень 22-26° тепла. На решті території сухо й спекотно, температура вдень 27-32° тепла. Вітер південний-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 8 червня сухо й спекотно. Вітер південний-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень близько 30°, на Київщині температура вдень 27-32° тепла.

Згідно з прогнозом на 9-10 червня, у західних та Житомирській областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі (вночі місцями невеликі), подекуди пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°. На решті території невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 14-19°, вдень 28-33°, на узбережжі Чорного моря 22-27°.

На Київщині 9-10 червня опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Синоптики прогнозують 11- 12 червня у західних областях короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-17°, вдень 23-28°.

На решті території без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій областях, вдень 12 липня і на Одещині короткочасний дощ, гроза, температура вночі 14-20°, вдень 27-33°, у південно-східній частині до 35°, на узбережжі Чорного моря 22-27°.

У столичному регіоні 11- 12 червня без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

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Погода, Синоптики, Червень, Регіони, Спека.
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