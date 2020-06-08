Окупанти передали до суду "справу Джемілєва"

Новини України:В окупованому Криму справу щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва передали до суду. При цьому, в порушення закону, ні самого Джемілєва, ані його захисників про це не повідомили.

Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

"Справа Мустафи Джемілєва. Сьогодні ГСУ СК РФ по РК (головне слідче управління слідчого комітету РФ по Республіці Крим - ред.) бадьоро відрапортувало, що справу стосовно Мустафи Джемілєва передано до суду", - повідомив Полозов.

При цьому він зазначив, що згідно з ч. 1 ст. 222 КПК РФ після затвердження звинувального висновку прокурор направляє справу до суду, про що повідомляє звинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та (або) представників і роз'яснює їм право заявляти клопотання про проведення попереднього слухання. Слідчий, керівник слідчого органу, сам слідчий орган в законі не вказані як адресат повідомлення прокурора про направлення справи до суду.

У даному випадку вимоги закону було порушено.

"В окупованому Криму все навпаки. Мене (захисника) не сповістили, Мустафу-аг'а не сповістили, а насамперед незаконно сповістили слідчий орган, який про це бадьоро відрапортував. Пане прокурори, прокол-с", - написав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня Полозов закінчив ознайомлення з матеріалами "справи Джемілєва", наданими слідством РФ, і заявив про подачу клопотання «про призупинення кримінальної справи щодо Джемілєва через грубі процесуальні порушення».

13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч.1 ст. 222 і за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через контрольований зараз Росією пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися в Київ.

Друга і третя статті мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який в травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Дані статті зараз пред'явлено безпосередньо Мустафі Джемілєву.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.