Скачать
Вівторок, 09.06.2020
В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394
В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394
США і Росія проведуть переговори щодо ядерних озброєнь
США і Росія проведуть переговори щодо ядерних озброєнь
Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП
Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП

Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений
07:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації учора і на початку цієї доби 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів з боку агресора один військовослужбовець ООС зазнав поранення.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Новотроїцького із використанням 82 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Такі ж гранатомети ворог задіяв біля Мар’їнки.

По захисниках Водяного агресор вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Богданівки обстрілював з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі відкривали вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Оріхового. Для обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

По позиціях неподалік Новолуганського ворог два рази вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по околицях Новоолександрівки – з ручних протитанкових гранатометів. Біля населених пунктів Хутір Вільний та Травневе противник застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 8 червня українські оборонці знищили трьох окупантів.

Від початку поточної доби, 9 червня, російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем по наших опорних пунктах неподалік Оріхового. Також гранатомети різних систем противник застосував поблизу Новолуганського і Шумів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів оборонні укріплення на підступах до Мар’їнки.

За поточну добу, 9 червня, втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, на всіх ділянках розведення зберігається режим тиші.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вбивство Джорджа Флойда: у США планують провести поліцейську реформу
02 "Нам вдалося розпалити вогонь": Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом
03 Столтенберг назвав "найкращий спосіб запобігти конфлікту" з Росією
04 "Стосунки доведені до крайньої точки": КНДР "розчарувалася" в співпраці з Південною Кореєю
05 Санкції проти "Північного потоку 2": конгресмени закликають Помпео не зволікати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Австрія хоче встановити мінімальну ціну на авіаквитки - 40 євро
Австрія хоче встановити мінімальну ціну на авіаквитки - 40 євро
Системні порушення ПДР: в МВС можуть почати відправляти порушників на перенавчання
Системнимних порушників ПДР можуть відправити на перенавчання
Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Гороскоп на вівторок, 9 червня: що чекає сьогодні на Овнів, Раків, Козерогів і інші знаки Зодіаку
Гороскоп на вівторок, 9 червня: що чекає сьогодні на Овнів, Раків, Козерогів і інші знаки Зодіаку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся