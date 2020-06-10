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Бойовики РФ 16 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики РФ 16 разів обстріляли українські позиції, є поранений
08:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

9 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. 

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" оборонців Мар’їнки збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем, а захисників Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

По околицях Широкиного російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник по два рази обстріляв наші оборонні укріплення неподалік Оріхового та Хутора Вільного, використовуючи 120 мм і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Шумів та двічі біля Луганського агресор задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Поруч з Кримським ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили.

Від початку поточної доби, 10 червня, російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення на підступах до Павлополя.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах неподалік Хутора Вільного.

За поточну добу, 10 червня, втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, сьогодні у районі ООС частково відновлюється робота КПВВ.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
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