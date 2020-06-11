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Обвал будинку в Одесі: на місці розбирають завали (Відео)

Обвал будинку в Одесі: на місці розбирають завали (Відео)
08:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: ДСНС

Новини України:Про це УНН повідмляє з посиланням на дані ДСНС України.

На ранок четверга, 11 червня, в Одесі на місці обвалу у будинку на вулиці Ясна розбирають завали будівельних конструкцій. 

"Станом на 7 годину 11 червня продовжуються роботи по розбиранню будівельних конструкцій. Всього залучено 65 осіб та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 35 осіб особового складу та 5 одиниць техніки", - повідомили у відомстві.

Напередодні, 10 червня, проводились роботи з демонтажу аварійних конструкцій будівлі та прибирання будівельного сміття. Всього вивезено 86 куб. м сміття (13 машин).

Нагадаємо, 10 червня о 03 год. 09 хв. у м. Одеса по вул. Ясна, 10 внаслідок обрушення частини чотирьохповерхового житлового будинку частково пошкоджено 5 квартир (з 1 по 4 поверхи), в яких проживало 9 осіб.

Всього в  будинку перебували 24 мешканці, які самостійно залишили пошкоджену будівлю (фактично мешкала 41 особа, з яких 11 розміщено в санаторії «Мрія» м. Одеса та 30 перебувають у родичів). Загиблих внаслідок обвалу немає.

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ДСНС, Одеса, Завали, Обвал будинку.
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