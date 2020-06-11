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Пекельний четвер: в Україні до +35°, дощі - лише у західних областях

Пекельний четвер: в Україні до +35°, дощі - лише у західних областях
09:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні у четвер, 11 червня, очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях, на решті території без опадів, температура становитиме 30-35° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«11 червня у західних областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та Прикарпатті місцями значні дощі; температура вдень 24-29°, у Карпатах вдень 14-19°. На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вдень на Вінниччині, Житомирщині та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер переважно східний, 5-10 м/с; температура вдень 30-35°, на узбережжі Чорного моря 27-30°», - йдеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 11 червня спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вдень становитиме 31-33°; по області буде 30-35°.

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Погода, Синоптики, Червень, Україна, Регіони, Спека.
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