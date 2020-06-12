На Дніпропетровщині зафіксували лише два нових випадки COVID-19

На Дніпропетровщині загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 складає — 983.

На Дніпропетровщині ще у двох людей підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19, загалом захворіли 983 особи. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.

Так, 2 нових випадки захворювання зафіксовані у: — Широківський р-н — 1; — м. Нікополь — 1.

“Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 складає — 983. Летальних випадків за добу не зареєстровано”, — повідомили в облраді.

Зазначається, що за 11 червня у Дніпропетровській області всього проведено 665 досліджень, з них : — Методом ПЛР — 205; — Методом ІФА — 460; Додається, що загальна кількість проведених лабораторних досліджень по області — 23777.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 29 070 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 854 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.