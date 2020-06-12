Бойовики РФ 16 разів обстріляли українські позиції, є поранені

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу Мар’їнки ворог тричі, впродовж доби, обстрілював опорні пункти Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Два рази, у вечірній час, агресор відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Новомихайлівки. Поруч з населеним пунктом Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. Неподалік Новотроїцького російські окупанти порушили режим припинення вогню з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а оборонців Чермалика обстріляли зі снайперської зброї. Проти захисників Павлополя агресор задіяв БпЛА для скидання гранатометного пострілу та міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
“Наші військовослужбовці рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь”, — повідомили військові.
У штабі додали, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Оріхового збройні формування РФ двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Хутора Вільного ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. По наших позиціях поблизу Кримського агресор застосував озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також на підступах до Новоолександрівки і Луганського російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
“Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення та ще один захисник — бойове травмування”, — повідомили у пресцентрі.
За даними розвідки, 11 червня наші воїни знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.
Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік населеного пункту Луганське.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ по наших захисниках біля Верхньоторецького агресор застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися — вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника”, — повідомили військовослужбовці.
“За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами”, — резюмували у штабі.