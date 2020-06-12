Скачать
П'ятниця, 12.06.2020
На Дніпропетровщині зафіксували лише два нових випадки COVID-19
На Дніпропетровщині зафіксували лише два нових випадки COVID-19
Зеленський запланував візит до Білорусі
Зеленський запланував візит до Білорусі
"Севілья" перемогла у першому поєдинку відновленої Прімери
"Севілья" перемогла у першому поєдинку відновленої Прімери
Sony представила нову ігрову консоль PlayStation 5
Sony представила нову ігрову консоль PlayStation 5

Бойовики РФ 16 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Бойовики РФ 16 разів обстріляли українські позиції, є поранені
07:42 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Оновлено: 07:45 Сьогодні
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу Мар’їнки ворог тричі, впродовж доби, обстрілював опорні пункти Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Два рази, у вечірній час, агресор відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Новомихайлівки. Поруч з населеним пунктом Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. Неподалік Новотроїцького російські окупанти порушили режим припинення вогню з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а оборонців Чермалика обстріляли зі снайперської зброї. Проти захисників Павлополя агресор задіяв БпЛА для скидання гранатометного пострілу та міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

“Наші військовослужбовці рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь”, — повідомили військові.

У штабі додали, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Оріхового збройні формування РФ двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Хутора Вільного ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. По наших позиціях поблизу Кримського агресор застосував озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також на підступах до Новоолександрівки і Луганського російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

“Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення та ще один захисник — бойове травмування”, — повідомили у пресцентрі.

За даними розвідки, 11 червня наші воїни знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік населеного пункту Луганське.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ по наших захисниках біля Верхньоторецького агресор застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися — вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника”, — повідомили військовослужбовці.

Бойовики скинули гранату на позиції українських військових, є поранений

“За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами”, — резюмували у штабі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Донбас, Обстріли, Бойовики.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Психологічні прийоми, які спростять вам життя
02 Відомо коли Єгипет відкриє міжнародні рейси до туристичних місць
03 Єлизавета II вперше прийняла участь у відеоконференції через Zoom
04 Укрзалізниця відновить рух для 14 приміських потягів
05 В Україні буде прискорено освітню реформу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Погода на сьогодні: в Україні спека до +36°, на заході пройдуть дощі з грозами
Погода на сьогодні: в Україні спека до +36°, на заході пройдуть дощі з грозами
Бойовики РФ 16 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Бойовики РФ 16 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Держборг США сягнув рекордних $26 трильйонів
Держборг США сягнув рекордних $26 трильйонів
Єгипет до осені скасує туристичні візи та надасть знижки на вхід до всіх музеїв
Єгипет до осені скасує туристичні візи та надасть знижки на вхід до всіх музеїв
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся