Бойовики скинули гранату на позиції українських військових, є поранений

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Бойовики з безпілотного літального апарату скинули гранату над позиціями Об’єднаних сил: внаслідок вибуху один військовослужбовець отримав поранення, його госпіталізували.

"Сьогодні, 11 червня, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль. Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно "ВОГ"-17) над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

У штабі ООС зазначаються, українські військові відповіли на такі дії.

"Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів.