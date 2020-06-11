Скачать
Четвер, 11.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні виявили 29 070 випадків коронавірусу, за добу - 689 інфікованих осіб
МОЗ повідомляє: в Україні виявили 29 070 випадків коронавірусу, за добу - 689 інфікованих осіб
Канада хоче повноцінного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані
Канада хоче повноцінного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані
Джошуа та Ф'юрі узгодили проведення двох боїв за звання абсолютного чемпіона світу
Джошуа та Ф'юрі узгодили проведення двох боїв за звання абсолютного чемпіона світу
MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільну пісню "Вечериночка" (Відео)
MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільну пісню "Вечериночка" (Відео)

Бойовики скинули гранату на позиції українських військових, є поранений

Бойовики скинули гранату на позиції українських військових, є поранений
11:12 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Бойовики з безпілотного літального апарату скинули гранату над позиціями Об’єднаних сил: внаслідок вибуху один військовослужбовець отримав поранення, його госпіталізували.

"Сьогодні, 11 червня, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль. Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно "ВОГ"-17) над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

У штабі ООС зазначаються, українські військові відповіли на такі дії.

"Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додається у повідомленні.

Київ зустрічає ранок четверга численними ДТП та заторами

Нагадаємо, 10 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Граната, Донбас, ООС, Бойовики, Поранений.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 5 правил відвідування салону краси після карантину
02 Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
03 Ростуть ціни на алкоголь і тютюн
04 7 речей, які чоловіки найбільше хочуть в сексі
05 Які знаки Зодіаку, які мають високий рівень інтелекту від природи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів
У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів
Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться в онлайн-режимі
Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться в онлайн-режимі
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 11 червня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 11 червня
Найбільші музичні фестивалі світу оголосили про скасування в 2020 році
Найбільші музичні фестивалі світу оголосили про скасування в 2020 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся