Київ зустрічає ранок четверга численними ДТП та заторами

Новини України:У столиці сталося кілька аварій, які погіршують ситуацію на дорогах.

У Києві в четвер вранці на багатьох магістралях утворилися затори, нерідко причиною скупчення транспорту є ДТП.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Зокрема, перевантажені всі мости через Дніпро в бік центру міста.

Аварії в обох напрямках відбулися перед Північним мостом.

На перехресті проспектів Бандери та Героїв Сталінграда ведуться ремонтні роботи - рух там обмежено.

По мосту Метро пробка тягнеться через Броварський проспект до станції метро "Дарниця", а перед Дарницьким мостом "стоїть" однойменне шосе. На мосту Патона проїхати можна, але для цього потрібно вистояти затор на під'їзді до нього. Зокрема, на проспекті Соборності. Перед Південним мостом автомобілі тягнуться до станції метро "Позняки", там ситуацію ускладнила дорожня аварія.

Ще одна ДТП сталася на правобережній частині Південного мосту неподалік від розв'язки на "Видубичах".

На правому березі транспорт скупчився на проспектах Перемоги, Повітрофлотському і Лобановського, бульварі Шевченка, Набережному шосе, а також в центрі міста.