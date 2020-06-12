Погода на вихідні: до України прийдуть дощі з грозами

По всій країні збережеться спекотна погода.

На вихідних в Україні буде спекотно, в більшості регіонів пройдуть дощі.

У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +32°. У неділю пройде дощ з грозою, +20°...+28°.

У Львові в суботу злива, вночі +16°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, +13°...+21°.

У Луцьку в суботу вночі +16°, вдень +28°, пройде дощ. У неділю вночі +14°, вдень +25° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +18°...+28°. У неділю до +28°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +18°...+25°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю +18°...+31°, пройде дощ.

Прогноз погоди на 13 червня

У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +33°. У неділю дощ, температура повітря +17°...+27°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +14°...+25°. У неділю +13°...+27°, також очікуються опади.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура до +25°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +17°, вдень +36°. У неділю температура до +31°, без опадів.

Прогноз погоди на 14 червня

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі +19°, вдень +36°. У неділю +17°...+31°, дощ з грозою.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +11°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +16°, вдень +27°. У неділю дощ, вночі - +12°, вдень до +22°.

У Трускавці у суботу пройде дощ з грозою, температура до +26°. У неділю температура до +20°, пройде дощ.

У Сваляві завтра злива, +25°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +14°...+23°.

У Затоці В суботу без опадів, вночі +18°, вдень +29°. У неділю пройде дощ, температура до +25°.

У Бердянську завтра без опадів, температура до +28°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +18° ...+26°.