Погода на вихідні: до України прийдуть дощі з грозами

На вихідних в Україні буде спекотно, в більшості регіонів пройдуть дощі.
У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +32°. У неділю пройде дощ з грозою, +20°...+28°.
У Львові в суботу злива, вночі +16°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, +13°...+21°.
У Луцьку в суботу вночі +16°, вдень +28°, пройде дощ. У неділю вночі +14°, вдень +25° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +18°...+28°. У неділю до +28°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +18°...+25°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю +18°...+31°, пройде дощ.
Прогноз погоди на 13 червня
У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +33°. У неділю дощ, температура повітря +17°...+27°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +14°...+25°. У неділю +13°...+27°, також очікуються опади.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура до +25°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +17°, вдень +36°. У неділю температура до +31°, без опадів.
Прогноз погоди на 14 червня
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі +19°, вдень +36°. У неділю +17°...+31°, дощ з грозою.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +11°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +16°, вдень +27°. У неділю дощ, вночі - +12°, вдень до +22°.
У Трускавці у суботу пройде дощ з грозою, температура до +26°. У неділю температура до +20°, пройде дощ.
У Сваляві завтра злива, +25°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +14°...+23°.
У Затоці В суботу без опадів, вночі +18°, вдень +29°. У неділю пройде дощ, температура до +25°.
У Бердянську завтра без опадів, температура до +28°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +18° ...+26°.