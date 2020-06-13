На Рівненщині ще 55 осіб заразилися коронавірусом

Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.

Станом на вечір п’ятниці, 12 червня в Рівненській області підтвердили 55 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook.

Голова області заявив, що вік нових хворих від 3 до 83 років.

Таким чином у Рівненській області всього підтвердили 2297 випадків коронавірусу. Вилікувалися 1254 жителя області, а померли 46.

Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 29 753 особи, з них видужали 13 564, летальних випадків — 870.