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На Рівненщині ще 55 осіб заразилися коронавірусом

На Рівненщині ще 55 осіб заразилися коронавірусом
02:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.

Станом на вечір п’ятниці, 12 червня в Рівненській області підтвердили 55 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook.

Голова області заявив, що вік нових хворих від 3 до 83 років. 

Таким чином у Рівненській області всього підтвердили 2297 випадків коронавірусу. Вилікувалися 1254 жителя області, а померли 46.

Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 29 753 особи, з них видужали 13 564, летальних випадків — 870.

 
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Все по темі:

Ривненщина, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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