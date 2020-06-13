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На Дніпропетровщині ще у 7 людей підтвердили коронавірус

На Дніпропетровщині ще у 7 людей підтвердили коронавірус
03:46 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Facebook
Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків на Дніпропетровщині — 990.

На Дніпропетровщині ще у 7 людей підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19, загалом захворіли 990 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.

Так, 7 нових випадків захворювання зафіксовані у: — м. Дніпро — 4; — Дніпровський р-н — 3;

“Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків по області — 990”, — повідомили в облраді.

Зазначається, що за 12 червня у Дніпропетровській області всього проведено 754 досліджень, з них : методом ПЛР — 192, а методом ІФА — 562.

Загальна кількість проведених лабораторних досліджень по області складає 24531.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 29 753 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 870 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

 
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Все по темі:

Дніпропетровщина, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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