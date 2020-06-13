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У Києві на вихідних частково обмежать рух

У Києві на вихідних частково обмежать рух
Оновлено 07:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
З 8:00 13 червня до 20:00 14 червня на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом частково обмежать рух. Про це попереджає у Київавтодор.

Під час робіт рух буде частково обмежено крайніми лівими смугами.

У звязку з ремонтними роботами комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за незручності.
«На Повітрофлотському шляхопроводі працівники КП «Київавтошляхміст» влаштовуватимуть тимчасові підпірні конструкції. Працюватимуть із проспекту Перемоги. Аби зменшити вплив на трафік, роботи проведуть упродовж вихідних», - йдеться у повідомленні.
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Все по темі:

Дороги, Ремонт, Укравтодор, Київ.

Автор:

Телеграф
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