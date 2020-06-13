У Києві на вихідних частково обмежать рух

З 8:00 13 червня до 20:00 14 червня на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом частково обмежать рух. Про це попереджає у Київавтодор.
Під час робіт рух буде частково обмежено крайніми лівими смугами.
У звязку з ремонтними роботами комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за незручності.«На Повітрофлотському шляхопроводі працівники КП «Київавтошляхміст» влаштовуватимуть тимчасові підпірні конструкції. Працюватимуть із проспекту Перемоги. Аби зменшити вплив на трафік, роботи проведуть упродовж вихідних», - йдеться у повідомленні.