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Дощі, грози та до +36°: прогноз погоди на вихідні

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Дощі, грози та до +36°: прогноз погоди на вихідні
08:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У суботу, 13 червня, в Україні очікуються грози та шквали, температура вдень коливатиметься від 17 до 36°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вдень 13 червня на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, на сході країни до 36°, в західних та південних областях 24-29°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°", - зазначається у повідомленні.

У Києві ввечері 13 червня можливі короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°. У Київській області ввечері також ймовірні опади. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

14-15 червня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, 14 червня у північних, вночі в Карпатах та на Прикарпатті, вдень і на Одещині місцями значні дощі. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході до 31°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У Києві та столичному регіоні 14 червня місцями значні дощі, грози. 15 червня короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

16-17 червня вночі в Україні переважно без опадів, вдень, крім східних областей, невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18°; вдень 23-29° (16 червня у західних областях 20-25°), у східних областях 27-32°.

У Києві та Київській області 16-17 червня невеликі короткочасні дощі, місцями грози (вночі 16 червня без опадів). Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У період з 18 по 22 червня в Україні очікується жарка нестійка погода. Місцями короткочасні дощі, грози; 18 червня в Україні, крім заходу, 21-22 червня у східних, південних та більшості центральних областей переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 25-31°, у східних та Дніпропетровській областях місцями 30-33°.

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Погода, Гроза, Спека, Дощ.

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Телеграф
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