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У Києві медики виявили коронавірус вже у 72 людей, двоє померли

У Києві медики виявили коронавірус вже у 72 людей, двоє померли
10:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
На сьогодні у столиці вже зареєстровано 3 тис. 838 підтверджених випадків COVID-19. Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

У Києві минулої доби інфікування коронавірусом виявлено ще у 72 осіб, серед яких двоє медиків, двоє хворих померли.

"На сьогодні в столиці вже 3838 підтверджених випадків захворювання Covid-19.3ахворіли, зокрема, і двоє медиків", - написав Кличко.

Він зазначив, що серед хворих 34 жінки віком від 22 до 83 років, 30 чоловіків віком від 19 до 75 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років і хлопчик, якому 10 років.

Зокрема, найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі - 16, у Дніпровському - 9 і в Голосіївському районі - 8 випадків.

Крім того, за добу одужали 32 людини. Всього коронавірус подолали 1164 мешканця столиці.

Мер додав, що до лікарень госпіталізували 21 пацієнта, тоді як решта перебуває на самоізоляції під контролем медиків.

Як повідомлялося, станом на 7:30 ранку за київським часом у світі вже 7 650 696 хворих на COVID-19 з початку пандемії.

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Все по темі:

Медики, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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