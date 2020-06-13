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Названо дату відкриття виставки "Квіткове сафарі" на Співочому полі

Названо дату відкриття виставки "Квіткове сафарі" на Співочому полі
15:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
У Києва в п’ятницю, 19 червня, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» стартує літня виставка квітів у новому форматі. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Організатори обіцяють відвідувачам яскраві квіткові фотозони для селфі.

Як повідомляє прес-служба КМДА, головними героями виставки «Квіткове сафарі» стануть мешканці південної півкулі – понад 30 видів тварин, серед яких тигри, леви, носороги тощо.

3D-фігури диких тварин серед квіткових композицій створять панораму справжнього сафарі в центрі столиці:

«Усього буде представлено понад 200 тис. квітів різних видів: петунія, сурфінія, портулак, турецька гвоздика тощо. Ми хотіли створити на території парку справжній куточок дикої природи, для цього поєднали топіарні фігури разом із квітучими композиціями. Сподіваємось, що ця виставка допоможе українцям відволіктися від карантину і поганих новин», – повідомив керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event Денис Погорєлко.

Виставка триватиме з 10.00 до 20.00 без вихідних до 26 липня.

Організатори обіцяють відвідувачам яскраві квіткові фотозони для селфі.

Водночас на території парку діятимуть певні обмеження, пов’язані з карантином: відвідувачі допускатимуться на територію парку лише у захисних масках, також буде проводитись контроль кількості відвідувачів, що одночасно перебуватимуть на території парку.

Місце проведення: вул. Лаврська, 33 (станція метро «Арсенальна»).

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Київ, Виставка, Тюльпани.

Автор:

Телеграф
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