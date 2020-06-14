На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло втопленика

Дніпропетровській області рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого чоловіка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

“13 червня о 17:39 до Служби порятунку „101“ від правоохоронців надійшло повідомлення про тіло, виявлене на поверхні річки Кільчень поблизу вулиці Залізнична міста Підгородне Дніпровського району. За викликом направлено відділення 60 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — йдеться у повідомленні.

Так, по прибуттю до місця події, рятувальники виявили на поверхні води в очереті, неподалік берега, тіло чоловічої статі.

“За допомогою надувного гумового човна, співробітники ДСНС дістались до загиблого, доправили його на берег та передали працівникам Національної поліції”, — повідомили рятувальники.

До робіт залучалось 4 чоловіка особового складу, резюмували ДСНС.