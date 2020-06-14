Через КПВВ "Станиця Луганська" лінію розмежування перетнули 120 людей

На Донбасі, де сьогодні частково відновлений пропуск громадян через КПВВ "Станиця Луганська", лінію розмежування в обидві сторони перетнули 120 осіб, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

У штабі ООС зазначають, що в районі проведення ООС 10 червня частково відновлено пропуск осіб та транспортних засобів на двох українських КПВВ: "Мар'їнка" і "Станиця Луганська". Перетин лінії розмежування кілька днів поспіль блокують представники російської окупаційної адміністрації.

"З 7.00 до 13.00 здійснювався пропуск людей з тимчасово непідконтрольної уряду України частини Донбасу, а з 13.00 до 17.00 - у зворотному напрямку. За цей час в обидві сторони лінію розмежування перетнули 120 громадян: 90 на підконтрольну уряду України територію і 30 у зворотному напрямку", - зазначили в штабі ООС.

Також у штабі ООС підкреслили, що російські найманці на Донбасі блокують роботу КПВВ "Мар'їнка" в Донецькій області.

"Українські прикордонники сьогодні пропустили в сторону тимчасово окупованої території одну людину на автомобілі, яка через кілька годин повернулася назад, оскільки отримала відмову від озброєних найманців", - підсумували в штабі ООС.