Прогноз погоди: В Україні очікується послаблення спеки та грози з дощами

Найближчими днями в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході до 31°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"14-15 червня в Україні мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, 14 червня у північних, вночі в Карпатах та на Прикарпатті, вдень і на Одещині місцями значні дощі. Вітер східний, південно-східний-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°, на сході до 31°; у західних областях вдень 20-25",- йдеться у повідомленні.

16-17 червня в Карпатському регіоні короткочасні дощі, на решті території вночі переважно без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози; у східних областях переважно без опадів. Температура вночі 12-18°; вдень 23-29° (16 червня у західних областях 20-25°), у східних областях 27-32°.

У столичному регіоні 14 червня мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі близько 20°, вдень 27-29°, по області - вночі 17-22°, вдень 24-29°.

15-16 червня у Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі (вночі місцями невеликі), грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

17-18 червня у столиці буде переважно без опадів. Температура вночі 14-19°; вдень 26-31°.