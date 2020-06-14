На Львівщині за добу виявили 139 нових випадків Covid-19

Станом на ранок 14 червня у Львові та на Львівщині вже 2797 випадків інфікування коронавірусом, з них 139 за добу. Загалом в області 96 випадків - летальні, з них за добу - чотири. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

“Станом на ранок 14 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 2797 випадків інфікування коронавірусом, з них 96 — летальні”, — йдеться у повідомленні.

Так, за добу підтверджено 4 нові летальні випадки. Відомо, що дві смерті зафіксовано у Львові у 8-ій міській клінічній лікарні, одна мешканка Яворівського району померла в лікарні у Винниках, одна мешканка Жидачівського району померла у Стрию.

70-річна мешканка Львівщини поступила 8 червня в реанімацію з діагнозом двобічна позагоспітальна пневмонія, підозра на COVID-19. Позитивний результат ПЛР отримали 10 червня. Померла вчора.

У Стрийській міській лікарні померла жінка, 1940 року народження. Коронавірус методом ПЛР підтвердили 10 червня. Була під наглядом лікарів від 5 червня. Життя жінки обірвалося в реанімації.

Ще двоє осіб вчора померли у восьмій міській клінічній лікарні. 65-річний чоловік поступив у заклад 6 червня. ПЛР позитивний. Інший пацієнт — 79-річна жінка, поступила 31 травня до лікарні із важким перебігом негоспітальної двобічної пневмонії.

Водночас в області 618 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні (а це 25% від загальної кількості зроблених тестів за добу) (серед них 76 — це мешканці Львова).

Нагадаємо, в Україні вже понад 31 тис. випадків COVID-19, за добу — 648.