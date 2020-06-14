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Пом'якшення карантину: у Рівному на один день відкрили ринок (Відео)

Пом'якшення карантину: у Рівному на один день відкрили ринок (Відео)
15:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Скриншот
У Рівному, у неділю, лише на один день відкрили агропромисловий ринок.

Агропромисловий ринок лише на один день відкрили у неділю в Рівному.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"У Рівному прийнято рішення відкрити на один день, 14 червня, Агропромисловий ринок, що вулиці на Млинівській, і лише за умов дотримання санітарно-епідеміологічних вимог. Таке рішення було прийняте для того, щоб сільгоспвиробники мали змогу збувати свою продукцію та з метою перевірки здатності цього ринку працювати в умовах карантину", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що міському управлінню Держпродспоживслужби в області доручено здійснити моніторинг роботи ринку і за результатами буде розглядатися питання подальшої його роботи.

Окрім цього, з понеділка, 15 червня, в обласному центрі дозволили у режимі спецперевезень випустити на маршрути ще чверть сотні автобусів.

Підставою став моніторинг ситуації, який показав, що питання скупчення пасажирів у години пік поки актуальне. На кожен маршрут перевізникам дозволили випустити по п’ять автобусів. Умови перевезення незмінні: пасажирів – не більше кількості сидячих місць, пільговий проїзд поки відсутній, масковий режим. 

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Як повідомили кореспондентові агентства в обласному лабораторному центрі, за попередню добу на Рівненщині виявлено 75 нових інфікованих на коронавірус.

Всього за час пандемії у Рівненській області зафіксовано 2392 інфікування COVID-19.Через ускладнення, викликані коронавірусом, 46 випадків – летальні. Подолали інфекцію уже 1274 людини.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, за добу - 648 нових.

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Карантин, Україна, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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