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Немчінов: в Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших

Немчінов: в Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших
20:56 Нд, 14 Червень 2020 Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших адміністративних одиниць.

Про це під час зустрічі у неділю, 14 червня, з жителями Лебедина у ході робочої поїздки на Сумщину наголосив міністр КМУ Олег Немчінов.

"Ви не одні, подібні проблеми є у всіх. Є проблеми з розташуванням адміністративних центрів об’єднаних громад, проблеми з приєднанням невеликих міст до більших — немає нічого досконалого. Якщо громада має конструктив та її підтримує голова ОДА, завжди треба іти назустріч", — заявив міністр.

Приводом для цієї зустрічі за участю керівництва Сумської ОДА стало віднесення Лебединського району до Охтирського при кінцевому районуванні території Сумщини. Жителі Лебедина категорично проти такого розподілу і наполягають на своїй приналежності до Сумського району.

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Як повідомлялося, ще 3 червня Сумська ОДА погодила проєкт постанови Міністерства розвитку громад і територій України, який передбачає утворення 5 районів (Конотопського, Шосткинського, Роменського, Сумського та Охтирського) замість наявних 18. Лебединський район при цьому віднесли до Охтирського. Такий поділ не влаштував лебединців, які віддають перевагу Сумському району. 

З цього приводу вони обіцяли влаштувати акції протесту.

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Україна.

Автор:

Телеграф
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