На Донеччині зареєстрували рекордний спалах захворювань COVID-19

У Донецькій області зафіксували рекордну кількість заражень за добу.

За добу в Донецькій області наявність нового типу коронавірусу COVID-19 підтвердили в іще 42 людей.

Це найвищий добовий приріст нових випадків зараження від початку пандемії, повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко.

Зазначається, що пацієнтам від 5 до 80 років. Найбільше інфікованих, а саме вісьмох, зафіксували у Краматорську.

Ще шістьох, більшість з яких є медпрацівниками - у Дружківці. А ось у Селидовому коронавірусом заразився 5-річний хлопчик.

Від початку спалаху на Донеччині нову коронавірусну інфекцію підхопили 334 людини. З них 143 пацієнти вже одужали та виписалися з медзакладів, тоді як шестеро померли від ускладнень нової хвороби.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Маріуполі, де недугою заразилася понад сотня мешканців.