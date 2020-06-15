Скачать
Понеділок, 15.06.2020
МОЗ: в Україні вже 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 інфікованих
МОЗ: в Україні вже 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 інфікованих
Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення: куди та за яких умов
Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення: куди та за яких умов
Найджел Клаф провів переговори про роботу тренером Бірмінгема
Найджел Клаф провів переговори про роботу тренером Бірмінгема
Катя Осадча вразила своєю стрункістю, позуючи на яхті (Фото)
Катя Осадча вразила своєю стрункістю, позуючи на яхті (Фото)

Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України

Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України
07:58 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок негоди в ніч з 14 на 15 червня, в Україні знеструмлено майже 180 населених пунктів у 9 областях. 

“В ніч з 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях, а саме: Сумська — 93, Київська — 28, Чернігівська — 21, Луганська — 19, Донецька — 5, Тернопільська — 5, Чернівецька — 3, Кіровоградська — 2 та Запорізька — 2”, — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДСНС, Негода, Регіони, Знеструмлено.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коронавірусна статистика: у Канаді від COVID-19 померли вже понад 8 тисяч осіб
02 Немчінов: в Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших
03 У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО
04 Кулеба: Наступальна дипломатія виб’є у Росії аргумент про "погану" Україну
05 Карантинні обмеження: Австрія продовжила заборону на польоти з України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України
Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України
Туреччина презентує програму безпечного туризму
Туреччина презентує програму безпечного туризму
Франція переходить на черговий етап ослаблення карантину: громадян випустять за кордон
Франція переходить на черговий етап ослаблення карантину: громадян випустять за кордон
У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята
У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся