Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок негоди в ніч з 14 на 15 червня, в Україні знеструмлено майже 180 населених пунктів у 9 областях.

“В ніч з 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях, а саме: Сумська — 93, Київська — 28, Чернігівська — 21, Луганська — 19, Донецька — 5, Тернопільська — 5, Чернівецька — 3, Кіровоградська — 2 та Запорізька — 2”, — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.