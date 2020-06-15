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У Києві сьогодні прогнозують грози та шквали

У Києві сьогодні прогнозують грози та шквали
16:39 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
У Києві за кілька годин очікується гроза, яка триватиме до кінця дня. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Киянам рекомендують:

- щільно зачинити вікна і не підходити до них;

- прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть впасти;

- на вулиці триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;

- від сильного вітру ховатись у приміщеннях чи природних укриттях;

- не перебувати поруч з деревами та не ставити поблизу транспорт;

- вимкнути електроприлади;

- не братись за металеві вхідні двері;

- на природі потрібно спуститися в низину, подалі від водойм. Сховати у рів, а групі людей - триматись поодинці, знявши металеві предмети.

"У найближчі дві години з утриманням до кінця дня 15 червня гроза, під час грози шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що на природі потрібно сховатись під невисокими деревами чи кущами, не сидіти на галявинах чи під скелями, не купатись і не ходити у мокрому одязі.

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Все по темі:

Україна, Київ, Грози, Шквали.

Автор:

Телеграф
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