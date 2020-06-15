На Черкащині чоловіка, який вбив колекціонера, взяли під варту

На Черкащині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у розбійному нападі і умисному вбивстві 73-річного колекціонера. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

“За процесуального керівництва Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури в порядку ст. 208 КПК України затримано 24-річного городищанина, який за версією слідства, 11 червня, з корисливих мотивів вчинив розбійний напад і умисне вбивство 73-річного колекціонера та дослідника української історії, заподіявши йому численні ушкодження ножем”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вчиненого зловмисник підпалив будинок колекціонера.

“Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України, та 13.06.2020 Городищенським районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, прокуратурою вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування в розумні строки, ухвалення законного вироку та призначення справедливого покарання”, — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, який у 2019 році з метою заволодіння чужим майном молотком та ножем жорстоко вбив людину.