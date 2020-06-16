ДСНС: паводок на Буковині йде на спад, планується відновлення руху транспорту

На Буковині вихід води на заплаву в низині, внаслідок якої раніше затопило одну з місцевих автодоріг, йде на спад, вода сходить самопливом. Планується відновлення руху транспорту. Про це повідомляє пресслужбу ДСНС України.

“Станом на 7 год. 16 червня вода зійшла самопливом. Відновлення руху заплановано після обстеження конструктивних елементів мосту”, — повідомили рятувальники.

Схожу інформації повідомляв вчора ввечері і голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

“Велика вода у гірських річках та у заплаві Пруту іде на спад. Так, біля мосту між селами Маршинці Новоселицького району та Лунка Герцаївського району фахівці фіксують зниження рівня води на 50 сантиметрів. Фахівці гідрометеоцентру повідомляють, що рівень води і надалі знижуватиметься, а дощі, які ще ітимуть цього тижня, вже не будуть такими потужними і не повинні спровокувати нову паводкову хвилю”, — писав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, 14 червня внаслідок добігання паводкової хвилі в р. Прут відбувся перелив води на місцевій автодорозі поблизу с. Маршинці Новоселицького району, в зв’язку з чим було закрито рух через тимчасовий технологічний міст між с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району. Зокрема, був організовано об’їзд.