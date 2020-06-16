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Передання кінотеатру "Київ" в оренду "Сінема-Центру" визнане законним

Передання кінотеатру "Київ" в оренду "Сінема-Центру" визнане законним
07:46 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Суд підтвердив законність передання Київською міською державною адміністрацією (КМДА) будівлі ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" в оренду ТОВ "Сінема-Центр", повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"Касаційний суд у складі Верховного Суду поставив крапку в суперечках про правомірність перемоги ТОВ "Сінема-Центр" в аукціоні і підтвердив її законність", - йдеться в повідомленні.

За словами директора департаменту культури Діани Попової, незважаючи на непросту ситуацію, що склалася навколо кінотеатру, позиція міської влади і громадськості повинна розділяти загальний пріоритет, мається на увазі продовження роботи кінотеатру новим орендарем у форматі фестивального центру міста.

"Ми бачимо тільки один сценарій майбутнього кінотеатру "Київ" - зберегти і його будівлю, і функціонал. Це локація для проведення міжнародних подій і показу сучасного українського кіно. Рішення суду є об'єктивним і справедливим - "Сінема Сіті" повністю відповідає необхідним вимогам", - зазначила вона.

Зазначається, що новий орендар отримав будівлю кінотеатру від попередників у занедбаному стані, але зауважив, що роботу кінотеатру буде відновлено якомога швидше.

"Команда "Сінема Сіті" розуміє і приймає всю відповідальність за подальший розвиток кінотеатру "Київ". Ми завжди дослухалися до потреб і побажань киян, тому зобов'язуємося зберегти традиції, пов'язані з кінотеатром, його концепцію і зміцнимо статус прем'єрного флагманського кіномайданчика столиці", - йдеться в повідомленні "Сінема Сіті".

У прес-службі КМДА додали, що нині триває узгодження проекту реставрації кінотеатру "Київ".

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Кинотеатр, Оренда, Київ.

Автор:

Телеграф
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